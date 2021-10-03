آسر ياسين: مسلسل «الثمانية» يحمل طابعا عالميا.. ونجهز لسلسلة أجزاء منه

تحدث آسر ياسين عن مشاركته بمسلسل «الثمانية»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، على أحد المنصات الإلكترونية.

وأوضح خلال حوارا مع الإعلامية ريم ميلاد، ببرنامج «ET بالعربي»، أن المسلسل يمتلك كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي، ولا يقل أهمية عن الأعمال التي تعرض على المنصات العالمية، وأنه من المسلسلات المهمة للغاية بالنسبة له.

كواليس مسلسل الثمانية

وأكد آسر ياسين أن التجربة صعبة، لكنها مهمة للغاية ومستمتع بها، وعن حقيقة تمحور الأحداث حول 8 أفراد فقط، نفى الفنان ذلك الأمر، مؤكدا أن «الثمانية» شيء يبحث عنه أبطال العمل، وليس عدد أبطال المسلسل.

وأوضح «ياسين» أن العمل كمجمل سيعطي للمشاهد إحساس العالمية، وسيبهر المشاهدين على نطاق العالم بأجمعه، وليس الإفريقي أو العربي فقط.

وعن تفاصيل دوره في المسلسل، قال الفنان آسر ياسين، إن الشخصية التي يلعبها من الشخصيات المركبة، ولديها الكثير من الأشياء التي ستكشفها الأحداث.

ولفت الفنان إلى أن المسلسل سيكون به الكثير من الأجزاء الأخرى، وأن «الثاني» سيظهر الكثير من الملامح للشخصية التي يلعبها، متابعا: «أتمنى أن تكون الأجزاء القادمة ناجحة للغاية، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي يتوقع له الكثير من النجاحات؛ لأنه يوجد به الكثير من الأكشن الممتع، والذي سيكون مبهر للجميع، مع عرض الحلقات الأولى.

آسر ياسين يدافع عن منة شلبي

وتطرق آسر ياسين أيضا للحديث عن منة شلبي، بعد ترشحها لجائزة الإيمي للدراما، عن مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، والذي أدت الفنانة فيه دور البطولة النسائية أمامه.

وأكد آسر أن هذه الجائزة تستحقها منة شلبي عن جدارة، وأن العمل من المسلسلات التي يحبها للغاية، ومع إعلان مشاركة منة فالعمل يعاد مشاهدته أكثر، والمجهود المبذول يقدر بشكل كبير.

أما عن الجدل الذي حدث حول ترشيح منة شلبي، فقال آسر ياسين، إنه تحدث مع منة شلبي، ومن الطبيعي أن يحدث هذا التشكيك، متمنيا فوزها بالجائزة، لافتا إلى أن الترشيح نفسه شرف كبير للفنانة.