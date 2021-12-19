الصور الأولى لخالد الصاوي من مسلسله الجديد مع آسر ياسين في باريس بعد تعافيه

حصلت «الوطن» على الصور الأولى للفنان الكبير خالد الصاوي من مسلسله الجديد «الثمانية» الذي يُصور مشاهده حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تعافيه من أزمته الصحية التي ألمت به أخيراً.

خالد الصاوي لـ «الوطن»: دوري يدور في أجواء من الإثارة والتشويق

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن مشاهده تجمعه مع الفنان آسر ياسين الذي يُقدم عدداً من مشاهد الأكشن مع فريق أجنبي متخصص في هذه النوعية من المشاهد، بحسب قوله، مضيفاً أن دوره يدور في أجواء من الإثارة والتشويق والغموض.

وأشاد الصاوي بأداء المخرج أحمد مدحت الذي وصفه بـ «العالمي»، لافتاً إلى أنه سيعود لمصر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية له في باريس.

ويشارك في بطولة مسلسل «الثمانية» كل من غادة عادل، ريم مصطفي، محمود البزاوي، محمد علاء الشهير بـ «جامايكا»، منذر رياحنة، لارا إسكندر وكوكبة من النجوم.

تفاصيل الأزمة الصحية لخالد الصاوي قبل تعافيه

وفي سياق مختلف، كان الصاوي قد تعرض لإصابة في ظهره أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة» داخل أحد الفنادق الكبري في القاهرة، حيث أجرى أشعة رنين مغناطيسي التي أظهرت إصابته بانزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع، وقرر فريقه الطبي المعالج عدم اللجوء للتدخل الجراحي والاكتفاء بالعلاج والراحة التامة.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي بعد التزامه في تعاطي العلاج، وهو ما دفعه لقبول المشاركة في أحد فقرات حفل افتتاح الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي شاركه فيها الفنان علي ربيع