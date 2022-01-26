والدة آسر ياسين تطرح أول كتاب لها بعنوان «نوني وحكاويها»

كشف الفنان آسر ياسين عن طرح والدته السيدة منى الدغيدي لأول كتاب لها تحت عنوان «نونى وحكاويها» وذلك من خلال صفحته الخاصة عبر موقع فيسبوك، حيث شارك الجمهور بمنشور خاص كتبته والدته عبر صفحتها.

طرح أول كتاب لوالدة آسر ياسين

وكتبت والدة الفنان آسر ياسين قائلة «وأخيراً وليس بآخر بإذن الله وبفضله صدر كتابي الأول (نوني وحكاويها) في معرض الكتاب من بكره بمشيئة الرحمن وبعدها في المكتبات كلها».

وتابعت الدغيدي قائلة «ألف ألف ألف شكر لكل صديقاتي وأصدقائي الفيسبوكيين اللي زقوني علشان ألم وأجمع نوني وحكاويها في كتاب وبعديها كمان ساندتوني ودعمتوني بآرائكم المشجعة اللي كنتم بتكتبوها».

وأضافت «اللي سقعان وقاعد في البيت ومأنتخ في البرد ممكن يطلب الكتاب أونلاين، يعني ممكن الكتاب يوصل لكم لحاااااد البيت كمان، أظن بقى مفيش دلع أكتر من كده، والأهم بقى إني نفسي أعرف رأيكم في الحكاوي بعد ما تقرأوها بإذن الله ملحوظة مهمة الشباب آسر وإسلام أما قرأوا بعض الحكاوي قرروا بالتضامن مع أشروف زوجي العزيز إنهم يعملوا كتاب هما كمان ويردوا على اللي كل اللي كتبته حرف حرف وقال إيه عايزين يسموه عيلة نوني المقهورين وحكاويهم».

يذكر أن الفنان آسر ياسين يستعد للمشاركة فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل suits والذي يشارك فيه بجانب أحمد داوود وريم مصطفى ومحمد شاهين وتارا عماد وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مريم أحمدي، والمسلسل مأخوذ من فورمات مسلسل أجنبي يحمل نفس الاسم وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.