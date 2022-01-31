أحراز «رشوة وزارة الصحة» تكشف: غرفة عناية مركزة داخل بدروم المستشفى

تشهد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين الأربعة في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، فض أحراز القضية، وتبين أنها عبارة عن تقرير بوجود غرفة العناية المركزة داخل بدروم المستشفى، بالمخالفة، وتبين أنها تضم عدد 9 أسرة.

وجاء في التقرير أيضا، أنّ الغرفة لا تصلح للغرض المنشأة من أجله وهو غرفة عناية مركزة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات الطبية ومخالفة لكافة المعايير التي تجعلها صالحة لهذا الاستخدام، نظرا لوجود رطوبة عالية داخل البدروم، وكما هو معروف أن غرف العناية تحتاج لتهوية جيدة.