الحكومة تنفي توجيه «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه بسبب أخطاء بقواعد البيانات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توجيه برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات، إذ تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج وزيارات ميدانية للأسر

وأكّدت وزارة التضامن، أنَّه لا صحة لتوجيه برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات، مُشددةً على انتظام صرف برنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي لكل الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق.

وشددت على أنَّه يتمّ إجراء مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكّد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، مُشيرةً إلى أن عدد المستحقين لتكافل وكرامة وصل إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً.

عدد المستحقين لـ«تكافل وكرامة» وصل إلى 3.85 مليون أسرة

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج «تكافل وكرامة» في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج «كرامة» أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة»: (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة moss.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.