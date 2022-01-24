الحكومة تنفي تراجع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تراجع مساحات الأراضي المزروعة بالقمح خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المساحات المزروعة بالقمح لم تتراجع كما تردد.

زيادة مساحات الأراضي المزروعة بالقمح

وأضاف المركز الإعلامي، أنّ وزارة الزراعة أكدت من جانبها زيادة المساحات المزروعة بـ القمح لـ3.5 مليون فدان، مقابل 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي، بزيادة قدرها 82 ألف فدان، مشيرة إلى أنّ هذه المساحة قابلة للزيادة، حيث يزرع بعض الفلاحين أراضٍ بالقمح في وقت متأخر من الموسم.

وتابعت الوزارة بحسب بيان المركز، أنّ الدولة تسعى إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح، واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه وأعلى إنتاجية، بغرض تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

وسائل تكنولوجية في زراعة القمح

وفي سياق متصل، تستخدم وزارة الزراعة عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة، لتوعية مزارعي القمح باتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة في الزراعة، لضمان وصول التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلا عن النشرات الإرشادية التي تعدها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين.

وتتواصل وزارة الزراعة بشكل مستمر ودائم مع المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية كافة، للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، وتذليل العقبات لهم، والعمل على حلها في حينه، حيث جرى تنفيذ عدد من التجميعات الإرشادية لمحصول القمح في المحافظات المختلفة، تم خلالها تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوي وعمليات التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب.

وناشدت وزارة الزراعة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).