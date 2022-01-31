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دفاع المتهم الرابع في «رشوة الصحة»: هناك تقارير مسبقة يلتزم بها الموظف

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بسمة عبدالستار
02:02 م | الإثنين 31 يناير 2022
رشوة وزارة الصحة

رشوة وزارة الصحة

قال دفاع المتهم الرابع «محمد أحمد بحيري»، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر»، ، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إنّ هناك تقارير تم إعدادها قبل يومي 29 يونيو و18 أغسطس، تتضمن معايير وزارة الصحة ويلتزم بها الموظف القائم بإجراء المعاينة وهو موظف عمومي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

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