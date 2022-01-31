الجنايات تستمع إلى أقوال الشهود في قضية رشوة وزارة الصحة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، في قضية رشوة وزارة الصحة، إلى أقوال الشهود الذين طلبهم دفاع المتهمين خلال الجلسة الماضية.

فك أحراز «رشوة وزارة الصحة»

تشهد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، العديد من الأحداث منها سماع أقوال الشهود وفك الأحراز، التي تبين أنها تحتوي على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من الوزارة بتشغيل مستشفي دار الصحة.

ملاحظات عامة بتقرير الرقابة الإدارية

اتفقت لجنة الرقابة الإدارية، على أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير، هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل، وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل، ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفي.

وأُرفق بتقرير المراجعة الذي تضمنه الحرز، أن المستشفى لم تقم بالآتي:

- نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي «البدروم» إلى الطابق الأول.

- نقل الطوارئ من الطابق الأرضي «البدروم».

- إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات لها مخرج ومدخل منفصلان.

وأوضح تقرير لجنة الرقابة الإدارية، أنه لا مانع من ترخيص المستشفى المشار إليه، في حالة مطابقة المعايير المطلوبة.