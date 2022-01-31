موعد تسليم شقق «سكن مصر» المحجوزة أونلاين غرب أسيوط.. أول مارس

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مواعيد تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن مصر»، التي تم حجزها اونلاين بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وذلك من خلال إعلان على الموقع الرسمي للهيئة (الرابط).

وجاء في الإعلان أن جهاز مدينة ناصر الواقعة غرب أسيوط سوف يبدأ في تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن مصر» بداية من 3/1 حتى 3/10/ 2022

جدول التسليم الخاص بالوحدات السكنية

يبدأ جهاز المدينة في تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالعمارة رقم 1 في الثلاثاء الموافق 3/1/ 2022، أما وحدات العمارة رقم 2 يوم الأربعاء الموافق 3/2، والعمارتين رقم 3 و4 يوم الخميس الموافق 3 /3.

وفيما يخص وحدات عمارة رقم «5 و6» فسوف يكون التسليم يوم الأحد الموافق 3/6، أما الوحدات الخاصة بعمارات «7، 8 ، 9، 10 ، 11، 12، 13» سوف يكون يوم الاثنين الموافق 3/7، ووحدات عمارات «14، 15 ، 16 ، 17 ، 18» يوم الثلاثاء الموافق 3/8.

فيما يخص الأشخاص الذين تخلفوا عن الاستلام فقد تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 مارس لسنة 2022.

الأوراق المطلوبة لاستلام الوحدة

وحدد جهاز مدينة ناصر الأوراق المطلوبة لاستلام الوحدة السكنية وهي كالتالي: