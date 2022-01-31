موعد تسليم شقق «سكن مصر» المحجوزة أونلاين غرب أسيوط.. أول مارس
كتب:
محمد عدلي
08:33 م | الإثنين 31 يناير 2022
الوحدات السكنية الخاصة بمشروع "سكن مصر" : صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مواعيد تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن مصر»، التي تم حجزها اونلاين بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وذلك من خلال إعلان على الموقع الرسمي للهيئة (الرابط).
وجاء في الإعلان أن جهاز مدينة ناصر الواقعة غرب أسيوط سوف يبدأ في تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن مصر» بداية من 3/1 حتى 3/10/ 2022
جدول التسليم الخاص بالوحدات السكنية
يبدأ جهاز المدينة في تسليم الوحدات السكنية الخاصة بالعمارة رقم 1 في الثلاثاء الموافق 3/1/ 2022، أما وحدات العمارة رقم 2 يوم الأربعاء الموافق 3/2، والعمارتين رقم 3 و4 يوم الخميس الموافق 3 /3.
وفيما يخص وحدات عمارة رقم «5 و6» فسوف يكون التسليم يوم الأحد الموافق 3/6، أما الوحدات الخاصة بعمارات «7، 8 ، 9، 10 ، 11، 12، 13» سوف يكون يوم الاثنين الموافق 3/7، ووحدات عمارات «14، 15 ، 16 ، 17 ، 18» يوم الثلاثاء الموافق 3/8.
فيما يخص الأشخاص الذين تخلفوا عن الاستلام فقد تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 مارس لسنة 2022.
الأوراق المطلوبة لاستلام الوحدة
وحدد جهاز مدينة ناصر الأوراق المطلوبة لاستلام الوحدة السكنية وهي كالتالي:
- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة
- إيصال سداد قيمة الاستلام
- إيصال سداد مبلغ 5٪ وديعة الصيانة
- خطاب البنك الموجه لجهاز المدينة لتسلم الوحدة
- ويمكن لمالك الوحدة أن يوكل من ينوب عنه بالاستلام وذلك من خلال توكيل رسمي.