الشاهد الأول برشوة الصحة عن طريقة تواصله مع الرقابة الإدارية: بالمحمول

شرح الشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية، عن الطريقة التي كان يتواصل بها مع هيئة الرقابة الإدارية، وطريقة التعامل بينه وبين أعضائها.

الشاهد الأول: تواصلي مع الرقابة الإدارية كان عن طريق المحمول

وأوضح الشاهد الأول، أمام هيئة المحكمة الطريقة التي كان يتواصل بها مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وأن الاتصالات الهاتفية عن طريق الهاتف المحمول كانت هي الطريقة الأولى، أو عن طريق الذهاب للمبنى الخاص بالهيئة إذا طلب منه ذلك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.