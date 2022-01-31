المطبخ الإسرائيلي يثير الجدل مجددا.. من أصل الطعمية للطاهي المزيف

استضافت قناة دبي الفضائية يوم 30 ديسمبر 2021 ضمن فقرة بعنوان «نكهات إكسبو» طاهيا حاخاما اسمه «ليفي دوشمان»، يرتدي قبعة رجال الدين اليهودي الشهيرة، للحديث عن المطبخ الإسرائيلي وأهم ما يميزه، واللافت أن الطاهي الحاخام كان يتحدث الإنجليزية واستعانت القناة بترجمة فورية لكلامه.

بدأ الضيف الطاهي الحاخام كلامه بالحديث عن الطعام الحلال وتطبيق قواعد الطعام الحلال، وتحدث الحاخام الطاهي على تنوع المطبخ الإسرائيلي نظرا لتنوع المكون الإسرائيلي الذي يضم اليهود من مختلف الثقافات.

وفي سؤال لافت فاجأت المذيعة الضيف بسؤال هل طريقة تحضير الطعام الإسرائيلي سهلة أم صعبة، كان رد الطاه الإسرائيلي هذا يعتمد على من تطرحين السؤال عليه، لو سألتيني سأقول إنها صعبة جدا، لكن لو سألتي والدتي أو أختي ستقولان إنها ليست صعبة.

ظهور «دوشمان» في قناة الظهيرة الإماراتية

وبالبحث عن الضيف الطاهي الحاخام ليفي دوشمان اتضح أنه ظهر في فيديو على قناة الظفرة الإماراتية يوم 31 ديسمبر 2021 بعنوان «مقابلة حصرية مع الحاخام الأول في دولة الإمارات «ليفي دوشمان» كما أن «دوشمان» مؤسس جمعية حاخامات الدول الإسلامية.

والأكثر غرابة من ذلك أن الحاخام يتحدث العربية جيدا، وتحدث عن حياة الجالية اليهودية في الإمارات، وتحدث عن أهمية مشروع الكنيس اليهودي في دولة الإمارات.

ليفي دوشمان رجل دين يهودي وليس طاهيا

من الواضح أن ليفي دوشمان رجل دين يهودي وليس طاهيا، وحاخام لفظ يطلق عادة على رجال الدين وزعماء اليهود، وقد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورة للحاخام ليفي دوشمان يشعل شمعدانا كبيرا في الجناح الإسرائيلي لمعرض إكسبو 2020 في دبي بمناسبة عيد هانوكا اليهودي.

وقال عنه الصحفي الإسرائيلي رفائيل أهارون في تحقيق نشره موقع «زمن إسرائيل»، إنه من أبرز قادة اليهود في الإمارات وأنه ينحدر من الولايات المتحدة، لكنه عاش في الخليج في السنوات الأخيرة، ولبعض الوقت كان عضوا نشطًا في الجالية اليهودية في دبي، التي تم الإبلاغ عن وجودها لأول مرة في ديسمبر 2018.

المطبخ الإسرائيلي مثار جدل متجدد

وكان المطبخ الإسرائيلي مثار جدل متجدد، شهد فصولا من الصراع حول الملكية الثقافية لعدد من الأطباق، منها الشاورما، الشكشوكة، وسلطة، الحمص، والتبولة، والفلافل حيث قال عنها أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «الفلافل»، طبق إسرائيلي يهودي، وهو أكله يهودية منذ 4000 سنة.

ورغم انتصار الفلافل المصرية على الإسرائيلية من حيث الطعم في مهرجان الفلافل بلندن عام 2016 برعاية الأمم المتحدة، إلا أن الجدل حول الأصل الثقافي للأكلة مازال محل خلاف، حيث تروج الرواية الإسرائيلية للفلافل على أنها إحدى أكلاتها الشعبية، بينما يتمسك الجانب الآخر برواية أنها مصرية وصلت إلى إسرائيل عن طريق الفلسطينيين والشوام، الذين أضافوا إليها الحمص.