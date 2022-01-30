رئيس إسرائيل يصل الإمارات في أول زيارة رسمية بدعوة من «بن زايد» (صور)

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات، في زيارة رئاسية إسرائيلية هي الأولى من نوعها، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقبال الرئيس الإسرائيلي، بالمطار، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

اجتماعات رسمية مع «بن زايد» ووزير الخارجية

وذكرت صحف محلية إسرائيلية، أن الزيارة جاءت بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يقوم فيها رئيس دولة إسرائيل بزيارة رئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن برنامج الزيارة جولة في معرض إكسبو دبي، إضافة إلى اجتماعات رسمية مع «بن زايد»، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وممثلي الجالية اليهودية.

وأفادت الصحف بأن الطائرة التي أقلت الرئيس الإسرائيلي وزوجته، قد مرت عبر الأجواء السعودية.

ونشر حساب رئيس إسرائيل، على «تويتر»، صورا لوصول «هرتسوج» لدولة الإمارات.

نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان @ABZayed

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إسرائيل تعرض مساعدة الإمارات ضد هجمات الحوثيين

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن الأسبوع الماضي، عقب الهجمات الحوثية على الإمارات، استعداد إسرائيل لمساعدة الإمارات من الناحية الأمنية ضد الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى دولة الإمارات، في ديسمبر الماضي، وكانت أيضا أول زيارة رسمية.