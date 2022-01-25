بدء التطعيم بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا في إسرائيل.. للبالغين فقط

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تطعيم جميع البالغين بجرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد؛ بهدف مواجهة تفشي الفيروس بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالبلاد.

بدء التطعيم بالجرعة الرابعة في إسرائيل

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن فريق الاستجابة للأوبئة الإسرائيلي واللجنة الاستشارية للقاحات، أوصوا بضرورة تلقي الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع البالغين من هم فوق الـ 18 عاما، بشرط مرور 5 أشهر على الجرعة الثالثة أو التعافي من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد أن أثبتت البيانات حماية الأشخاص بنحو 3-5 مرات، بعد تلقي الجرعة الرابعة ضد كورونا.

وكشفت دراسة أولية نشرها مركز سبأ الطبي الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن الجرعة الرابعة تزيد من الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من الجرعة الثالثة، ولكن ربما ليس إلى الحد الذي يمكن أن يقضى تماما على متحور «أوميكرون»..

استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 212 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل اجمالي عدد الاصابات الى 2 مليون و42 ألف مصاب، كما سجلت 88 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد حالات الوفيات في البلاد الى 8 آلاف و 481 حالة وفاة.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي، ورئيس القائمة الموحدة، قد أصيبا أمس، بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي «يوئيل رازفوزوف»، إنه لا يشعر بأعراض خطيرة، كما أنه بحالة جيدة و سيواصل العمل من المنزل، وفقا للإجراءات الصحية، فى حين أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة «منصور عباس»، والذي يحظى بـ 4 مقاعد بالكنيست من أصل 120مقعدا، إصابته أيضًا بفيروس كورونا.

كما أعلن أيضا، نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعضو بالكنيست، أبير كارا، عن إصابته بفيروس كورونا؛ ليبلغ عدد المصابين من الوزراء وأعضاء الكنيست في إسرائيل، نحو 14 مصابًا بالفيروس، بينهم 8 من الائتلاف الحاكم و6 من المعارضة.