العثور على جثتين متفحمتين أثناء رفع مخلفات حريق الحسين

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم، على جثتين متفحمتين، أثناء رفع مخلفات حريق الحسين، الذي نشب، مساء أمس، داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام المشهد الحسيني في محافظة القاهرة، وجرى نقلهما لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

ووجدت الأجهزة الأمنية أن الجثتين تفحمتا بشكل كامل، ما استصعب عليهم تحديد هويتهما، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 11 مواطنا باختناق

وأسفر الحريق عن إصابة 11 مواطنا باختناق، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وكانت هيئة الإسعاف، دفعت بـ10 سيارات، فور اندلاع الحريق أمس.