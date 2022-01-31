عاجل.. أول تعليق من وزير الأوقاف بعد اندلاع حريق في محيط مسجد الحسين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا صحة لانلاع حريق داخل مبني مسجد الحسين او مديرية الأوقاف، مؤكدا أن الحريق الذي نشب وقع في المنطقة المجاورة ولم تتأثر به المديرية او المسجد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ :"الوطن" انه تمت متابعة الموقف مع العاملين بمسجد الحسين فور ورود انباء عن نشوب حريق في إحدى المباني التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة الحسين، وتم التأكد من سلامة مبنى المديرية والمسجد.

نشوب النيران في محيط الحسين

وكان قد أظهرت مقاطع فيديو نشوب حريق هائل بمحيط مسجد الإمام الحسين في منطقة المشهد الحسيني بالقاهرة منذ قليل، كما تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق بجوار مسجد الإمام الحسين في القاهرة، وعلى تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.