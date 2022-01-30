شجاعة الشباب تنقذ الفيوم من كارثة بعد نشوب حريق بمحطة بنزين

أنقذت شجاعة عدد من الشباب محافظة الفيوم من كارثة محققه فجر اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في محطة بنزين أثناء وجود سيارة محملة بالمواد البترولية، إذ اشتعلت النيران فجأة في محطة بنزين «العشيري» على طريق «القاهرة 0- الفيوم»، بمنطقة دلة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، وهرّع أحد الشباب فور رؤيته الحريق، ومنع السيارات من دخول المحطة حتى لا يتفاقم الحريق، فيما هرع عدد من الشباب المارين على الطريق لمساعدته، وجرى إخماد الحريق قبل حدوث كارثة بانفجار السيارة المحملة بالبنزين.

بلاغ بنشوب حريق بمحطة بنزين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق في محطة بنزين بمنطقة دلة على طريق «القاهرة – الفيوم» قبل ميدان عبد المنعم رياض.

المطافئ تسيطر على الحريق

وعلى الفور هرعت سيارات ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل وصوله إلى باقي خزانات المواد البترولية الموجودة داخل البنزينة، بمساعدة عدد من الشباب الذي هرع إلى المحطة فور رؤية النيران قبل أن تتسبب في كارثة، غير مبالين بتعريض حياتهم للخطر.

عقب سيجارة سبب الحريق

وتبينّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق أنّ أحد السائقين خلال قيامه بتفويل سيارته، ألقى عقب سيجارة في أرضية المحطة، وبسبب وجود سيارة كانت تفرغ البنزين وتساقط بعد النقاط على الأرض اشتعلت النيران، ما تسبب في نشوب الحريق.

شجاعة الشباب أنقذت الكثيرين

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أنّ شجاعة عدد من الشباب كان لها دور كبير في السيطرة على الحريق ومنع حدوث كارثة، حيث وقف عدد منهم خارج المحطة لمنع دخول السيارات التي كانت في طريقها إلى البنزينة مسرعة لدخول المحطة للتفويل، وقاموا بإبعادها عن المحطة، كما أغلقوا محبس سيارة مواد بترولية كان يسرب البنزين والتي كانت تسير النيران وراءها دون إدراك السائق وذلك قبل أن ينفجر الفنطاس.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.