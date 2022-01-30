الانتهاء من تبريد موقع حريق مصنع ملابس شبرا.. الخسائر 20 مليون جنيه

أنهت قوات الحماية المدنية في القليوبية أعمال التبريد في حريق نشب داخل مصنع للملابس بشبرا الخيمة، منعا لنشوبه مرة أخرى، ورفعت الأجهزة المعنية آثار أنقاض الحريق والحادث من المنطقة، بعد إجراء المعاينة اللازمة للموقع وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

الحريق لم يصل للمبنى الإداري

وكشفت لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة، أن الخسائر المبدئية للحريق تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، إذ كشفت المعاينة أن الحريق اندلع بطابق أرضي وطابقين آخرين، فيما لم تمتد النيران إلى المبنى الإداري للمصنع.

المعاينة: الموقع يحتاج لترميم

وأضافت المعاينة التي أجراها اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة ونائبي الحي المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدي البكري، ومدير الإدارة الهندسية بالحي، أن المصنع يحتاج إلى ترميم وتدعيم للأعمدة الخرسانية، وأن جميع ماكينات الخياطة اُحترقت بالكامل، ما ساعد على اشتعال كميات القماش الكبيرة التي كانت موجود بالمصنع.

فيما عاين فريق من المعمل الجنائى بمديرية أمن القليوبية عنابر المصنع، لمحاولة التوصل إلى أسباب الحريق واشتعاله، وكشفت المعاينة المبدئية أن السبب في الحريق ماس كهربائي في إحدى ماكينات الخياطة أدى إلى الاشتعال، وأمسكت النيران في القماش.

كانت قوات الحماية المدينة في القليوبية تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم داخل مصنع لملابس بنزلة الطريق الدائري على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي السريع، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.