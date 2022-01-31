مصر تدين إطلاق ميلشيا الحوثي صاروخا باتجاه الإمارات: عمل إرهابي جبان
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الوطن
05:46 م | الإثنين 31 يناير 2022
وزارة الخارجية
أدانت مصر، اليوم، إطلاق ميلشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضه وتدميره.
وشددت مصر مُجددًا على رفضها الكامل لتلك الأعمال الإرهابية الجبانة، وما تنطوي عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدةً تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.