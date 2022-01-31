أمريكا تدين الهجوم الحوثي بالصواريخ على الإمارات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي، واستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لقناة «الحرة» الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر صباح اليوم، «ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي»، مشيرًا إلى أنَّ جماعة الحوثي تواصل شن هجمات تهدد المدنيين.

الحوثيين يواصلون شن هجمات تهدد المدنيين

يُشار إلى أنَّ وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيا، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أي خسائر، إذ سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.