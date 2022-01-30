عاجل.. الإمارات تعترض وتدمر صاروخ باليستي أطلقه الحوثي على مطار أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة الإماراتية، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام».

تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن

ونجحت القوات الجوية الإماراتية و قيادة التحالف من تدمير موقع و منصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية، كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات، كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

وصول الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل إلى الإمارات اليوم في زيارة رسمية ترافقه حرمه الأولى ميشال هرتسوغ، وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.