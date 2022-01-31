كيف تشاهد مباراة مصر والكاميرون على اليوتيوب مجانا؟

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عبر كيفية مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بشكل مجاني في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021، خاصة أن القنوات التي تقوم بالعرض هي قنوات مدفوعة، وهو ما سنعرضه للقراء في التقرير التالي، حيث سنعرض موعد المباراة والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة المباراة مجانًا عبر اليوتيوب.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الأفريقي «كاف» فإن مباراة النصف النهائي على الملعب الأوليمبي، بين مصر والكاميرون الخميس المقبل الموافق 3 فبراير، ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تذاع في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الـ11 مساءً بتوقيت دبي بالإمارات.

خطوات مشاهدة مباراة مصر والكاميرون على اليوتيوب

وقبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2021، أعلن الكاف، أنه سيتم بث جميع مباريات البطولة أون لاين بشكل مباشر عبر قناته على اليوتيوب، مع منح المشاهد إمكانية التحكم في التعليق على المباراة سواء باللغة الانجليزية أو الفرنسية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد الكاميرون

وقررت قناة الجزائر الأرضية إذاعة مباريات المنتخب المصري، ومن المتوقع أن تعرض المباراة وقتها، ويمكن متابعتها عبر ضبط التردد كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة Programme NationalHD.

التردد 11680

معدل ترميز 27500 أفقي.

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون

يشار إلى أنه منتخب مصر والكاميرون التقيا في 27 مباراة سابقة، استطاع خلالها أن يحقق منتخب الفراعنة الفوز في 15 مباراة، مقابل الهزيمة في 6 مباريات والتعادل في مثلها.

والتقى فريقا مصر والكاميرون في نهائي كأس أفريقيا 3 مرات، في أعوام 1986 و2008 و2017، فاز منتخب الفراعنة في بطولتين منهم، بينما ذهب اللقب للكاميرون في 2017.

الفائز من مباراة مصر والكاميرون سيواجه الفائز من المباراة الثانية في الدور النصف النهائي، والتي تجمع بين بوركينا فاسو ونظيره السنغال.