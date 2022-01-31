موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة.. «خطوات على تحقيق الحلم»

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تأهل الفراعنة لهذا الدور عقب الفوز على المغرب 2-1 في ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات دور الثمانية، بعد لقاء ماراثوني امتد إلى الأشواط الإضافية وحسمه هدفا محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في خطوة جديدة نحو اللقب الأفريقي الثامن للفراعنة.

وينتظر العديد من الجمهور المصري والمشجعين الأفارقة، مباريات نصف النهائي وما سينتج عنها من فرق متأهلة للدور النهائي، ومن يستطيع اقتناص البطولة التي تستضيفها الكاميرون منذ التاسع من شهر يناير الجاري حتى السادس من فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة

وتستعرض «الوطن» موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة لها حيث من المقرر أن تبدأ في الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على الملعب الأولمبي، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقية لكرة القدم «كاف».

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ومن المعروف منذ بداية البطولة أن شبكة قنوات بي إن سبورت، حصلت على حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

كما تعرض قناة الجزائرية الأرضية مباراة منتخب مصر والكاميرون، وذلك عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وجاء تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون كالتالي:

التردد 11680

معدل ترميز 27500 أفقي.

ونجح الفراعنة أمس في تحقيق الفوز على المغرب، وتأهلوا ليواصلوا الزحف نحو اللقب الثامن في بطولة الأمم الأفريقية، وشهدت المباراة تألق العديد من النجوم، على رأسهم نجم ليفربول الدولي محمد صلاح، وثنائي الدفاع أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم.