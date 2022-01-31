استشاري مناعة يحذر: علامات تظهر بالجلد تدل على الإصابة بـ«أوميكرون»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك العديد من الأعراض والعلامات التي تظهر على الإنسان عند الإصابة بـ«أوميكرون»، من خلال الطفح الجلدي الذي تتفاوت شدته، والتي أحيانا تكون مثيرة للحكة الشديدة.

علامات الإصابة بـ«أوميكرون»

وأضاف «الأنصاري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطفح الجلدي يظهر في جميع أجزاء الجسم، ويكون مشابها لتورم الأصابع، عن طريق ظهور بقع حمراء أو أرجوانية، وتبرز فوق الجلد.

وأشار إلى أن درجة الطفح الجلدي وحدته، تختلف من شخص إلى آخر، حسب درجة حساسية الشخص، منوهًا بوجود أجزاء من الجسم أكثر عرضة للإصابة بالطفح الجلدي عند الإصابة بمحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وهي المرفقان والركبتان وظهر اليدين والقدمين.

أعراض أخرى

وتابع استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هناك علامات أخرى دالة على الإصابة بالمتحور، وهي الأكثر شيوعًا، منها: «سيلان الأنف، التعب الشديد، العطس، التهاب الحلق، وصداع الرأس بجانب ارتفاع درجات الحرارة».

نصائح لتجنب الإصابة

وأكد أنه يجب الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتقليل فرص الإصابة، منها المداومة على غسل اليدين، ارتداء الكمامة، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، الابتعاد عن مقابلة الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد.