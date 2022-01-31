السكة الحديد تحذر الركاب بسبب أوميكرون: لا تهاون في غرامة الكمامة

واصلت هيئة السكة الحديد تنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق الرحلات، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

السكة الحديد تحذر الركاب من أوميكرون: ارتدوا الكمامات

جددت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الاثنين، تحذيراتها للركاب المسافرين على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، بعدم دخول المحطات واستقلال عربات القطارات بدون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب انتشار متحوركورونا الجديد «أوميكرون»، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه، مطالبة جموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات.

50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة

أعلنت الهيئة، عبر إذاعتها الداخلية، توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها، على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة متحور أوميكرون، موضحة أن جميع المحطات على مستوى الجمهورية يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

حملات تفتيش داخل المحطات والقطارات

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تنفذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أن هناك حملات تفتيش داخل المحطات والقطارات، لتغريم المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ50 جنيها.

انتظام الحركة وتخفيض السرعات وقت الأمطار

أضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على قائدي القطارات بتخفيض السرعات وقت تساقط الأمطار بغزارة وحدوث السيول، للحفاظ على أرواح الركاب وحركة مسير القطارات.