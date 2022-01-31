الراقصة دينا تكشف عن تطورات حالتها الصحية: «أوميكرون» أثر نسبيا على التنفس

كشفت الفنانة الاستعراضية دينا عن إصابتها بمتحور «أوميكرون» قبل أيام، بعد أن أثبتت المسحة التي أجرتها إيجابية إصابتها بالفيروس، مؤكدة أنها ستجري المسحة الثانية، غدا الثلاثاء، لمعرفة تطورات حالتها الصحية.

دينا: أعاني من «شكشكة» في الأذن وصداع بالرأس

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تعاني من شكشكة في الأذن وصداع بالرأس والتهاب في الحلق، موضحة: «تحس إن زورك ملفوف وبيخنقك».

وأضافت: «أعاني من التهابات الجيوب الأنفية في حياتي العادية، إلا أن «أوميكرون» زاد الالتهاب فيها، ما أثر نسبيا على عملية التنفس»، موضحة أن طبيبها المعالج طالبها بالتنفس من فمها حال شعورها بأي ضيق في النفس.

وتابعت: «أجريت أشعة مقطعية على الصدر للتأكد من سلامة الرئة، فاكتشفت إنها متأثرة نسبيا من إصابتي الأولى بفيروس كورونا».

وفي سياق آخر، أعربت دينا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن الحلقات الأولي من مسلسل «نقل عام» المعروض حاليا عبر إحدي القنوات الفضائية، موضحة أنها تقدم دورا مختلفا عن سابق أدوارها، وهو ما حمسها لخوض هذه التجربة التليفزيونية التي ستشهد تصاعدا في الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل «نقل عام»

ويشارك في بطولة «نقل عام» محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، ميريهان حسين، محسن محيي الدين، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب وكوكبة من النجوم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.

دينا ضيفة شرف فيلم «مربع برمودة»

وكانت آخر أعمال دينا مشاركتها كضيفة شرف في فيلم «مربع برمودة» المعروض حاليا بدور العرض السينمائي، والذي يقوم ببطولته كل من مصطفي خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، روجينا، محمد جمعة، نهي رأفت، محمد العمروسي وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.