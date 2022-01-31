الغرف السياحية: الوزارة تستهدف حصول الفنادق على شهادة «الممارسات صديقة البيئة»

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، عن خطة وزارة السياحة لحصول الفنادق على شهادة «الممارسات صديقة البيئة»، إذ ذكر أن الوزارة تستهدف حصول 100 فندق في شرم الشيخ على تلك الشهادة خلال 2022 كمرحلة أولى، موضحًا أن المعايير البيئية تتمثل في تقليل استخدام البلاستيك، واستخدام الطاقة، وأشياء صديقة للبيئة قابلة للتدوير.

اشتراطات حصول المنشآت الفندقية على الشهادة

وأضاف «عاقل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية سارة حازم، والذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه خلال المرحلة المقبلة ستكون جميع المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية حتى 2030 صديقة للبيئة، بالتعاون بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، كما أنه من بين الاشتراطات للحصول على الشهادة للمنشآت الفندقية على البحر الحفاظ على الشعب المرجانية، والأسماك، والأحياء البحرية أمام المنشأة.

حماية الكائنات البحرية ضمن شروط الحصول على الشهادة

أوضح رئيس اللجنة أن 100% من المنشآت الفندقية بشرم الشيخ، سيكون لديها نظام بيئي متبع مع انعقاد قمة المناخ المقبلة، مؤكدًا أن الفنادق الحاصلة على الشهادة تقلل من استهلاك الطاقة التقليدية، إضافة إلى قلة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وأيضا الفنادق الموجودة بالقرب من المسطحات المائية يجرى العمل على حماية الكائنات البحرية.