الغرف السياحية: كل الفنادق التزمت بالبيع وفقا للحد الأدنى للأسعار

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كل الفنادق المصرية ملتزمة حاليا بالبيع وفقا لسعر الإقامة بالغرف الفندقية والذي تم البدء بالعمل به نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تحاسب المنشآت الفندقية ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار منذ بداية تطبيقه.

القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

وأضاف لـ«الوطن» أن تحديد سعر أدنى لبيع الغرف الفندقية ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحي لمصر بسعر قليل، إضافة إلى زيادة الاستفادة الاقتصادية للدولة من صناعة السياحة، علاوة عن تجويد الخدمة المقدمة للنزلاء.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى حاليا لوصول الفنادق المصرية لذات مستوى الفنادق العالمية التى تساويها فى درجة النجومية.

وتابع «تمتلك مصر مجموعة من الفنادق لا تقل في المستوى عن نظيرتها العالمية، وسنسعى خلال الفترة المقبلة لوصول كل الفنادق المصرية لمستوى نظيرتها فى أكبر الدول السياحية».

لن يتم تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في سعر الحد الأدنى للغرف الفندقية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه لن يتم تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في سعر الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، والمقرر بدء العمل به من شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية حددت مراحل زمنية لزيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية حتى تصل إلى السعر الذي يتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها تلك الفنادق.

وأصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا ديسمبر الماضي برفع قيمة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق للمرة الثانية وذلك بداية من مايو المقبل ليكون سعر الإقامة اليومية بالغرفة بفندق 5 نجوم 50 دولارا أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وللإقامة بغرفة بفندق 4 نجوم 40 دولارا في اليوم، و30 دولارا للإقامة بغرفة بفندق فئة 3 نجوم في اليوم، و20 دولارا في اليوم للإقامة بفندق فئة نجمتين، و10 دولارات للإقامة بفندق فئة نجمة واحدة في اليوم.