الغرف السياحية: نسعى لعودة الحركة الوافدة من إسبانيا لمعدلها الطبيعي

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة العاملة في السوق الإسباني تسعى خلال الشهور القليلة المقبلة للتواصل مع منظمي الرحلات الإسبان، وإقناعهم بزيادة عدد رحلاتهم لمصر خلال موسم الصيف المقبل، وذلك بعد أن تسببت ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحي لمصر في تراجع نسب الحجوزات المستقبلية للسياح الإسبان لمصر خلال صيف 2022.

أسعار البرامج كانت جيدة قبل جائحة كورونا

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لـ"الوطن»، أن سعر بيع برنامج زيارة مصر في إسبانيا كان جيدا للغاية قبل جائحة كورونا التى ضربت العالم في فبراير عام 2020، وتسببت في حدوث كساد سياحي عالمي، ما دفع العديد من شركات السياحة المصرية لبيع البرنامج السياحي بسعر رخيص، وهو ما أثّر على جودة الخدمات المقدمة للسائح خلال زيارته لمصر.

وأوضح، أن السائح الإسباني مهم جدا باعتباره يُصنف من ذوي الإنفاق العالي، كما أنه من مكرري الزيارة لمصر ومن عشاق السياحة الأثرية والثقافية، فضلا عن أن إسبانيا تعتبر البوابة الرئيسية لجذب سياح دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية لزيارة مصر.

وأشار إلى أن القطاع السياحي المصري يأمل فى عودة التدفقات السياحية من السوق الإسبانى لما كانت عليه عام 2019، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات مع وكلاء السياح الإسبان خلال معرض «فيتور» السياحي، والذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 19 حتى 23 من شهر يناير الجاري، سواء على المستوى الحكومي أو المستوى المهني.

وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية،، أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا لمصر لمعدلاتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن معرض «فيتور» السياحي الذي شاركت فيه وزارة السياحة المصرية مؤخرا بجناح، يعتبر ثالث أهم المعارض السياحية في العالم بعد معرضي برلين ولندن، وهو أكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية سواء فى شبه جزيرة أيبريا والتي تشمل إسبانيا والبرتغال، أو أمريكا اللاتينية.