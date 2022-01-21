«الغرف السياحية»: مستعدون لتدريب أي أعداد من العاملين بالفنادق حاليا

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الغرفة مستعدة لتدريب أي عدد من العاملين بالفنادق المصرية خلال الفترة المقبلة، متابعا: «رغم إعلان الغرفة أنها تستهدف تدريب نحو 25 ألفا من العاملين بالمنشآت الفندقية بنهاية شهر يونيو الجاري، إلا أنه في حال وجود أعداد أخرى تحتاج إلى التدريب فسيتم توفير الدورات التدريبية لهم على الفور».

تجويد الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق

وأضاف لـ«الوطن» أن تدريب العاملين بالقطاع الفندقي المصري يهدف إلى الارتقاء بمهاراتهم لتجويد الخدمة المقدمة للرواد والنزلاء بالفنادق، فضلا عن تعويض العمالة الفندقية المدربة التي هجرت القطاع خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا التي تسببت في حالة من الركود السياحي عالميا ومحليا وإقليميا، ما جعل تلك العمالة تترك العمل بالفنادق وتبحث عن وظائف أخرى أكثر استقرارا وتدر أموالا ثابتة.

أولوية لتدريب العاملين بأقسام المأكولات والمشروبات بالفنادق

وأشار إلى أن الدورات التدريبية المكثفة التي تبلغ مدتها يومين تمنح حاليا للعاملين بفنادق المدن السياحية المختلفة وفقا للجدول المعد لذلك، مشيرا إلى أن هناك أولوية لتدريب العاملين بأقسام المأكولات والمشروبات بالفنادق، خاصة أن سلامة وأمن الغذاء المقدم للسائح بات أحد محددات تفضيل زيارة دولة عن أخرى وفندق عن آخر، مؤكدا أن هناك تدقيقا ومراقبة شديدة على اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، لاسيما المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن مصر تمتلك حاليا مجموعة من الفنادق لا تقل في مستواها وجودة الخدمات التي تقدمها عن نظيرتها العالمية، لافتا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة الفنادق ستصل بمستوى المنشآت الفندقية المصرية لمستوى مثيلتها العالمية في تصنيف النجومية في أقرب وقت.