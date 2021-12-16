ياسمين صبري رئيسة عصابة في أول بطولة مطلقة لها في السينما

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن خوضها أول بطولة مطلقة لها في السينما، من خلال تقديمها فيلم كوميدي، وذلك خلال لقائها في برنامج «Et بالعربي».

ياسمين صبري تكشف عن دورها في فيلمها الجديد

وذكرت ياسمين صبري أنها سوف تظهر خلال أحداث الفيلم بدور«رئيسة عصابة»، وأن الفيلم يحمل اسم «شغل عصابات»، مضيفة أنه يحتوي على العديد من نجمات الكوميديا.

ياسمين صبري تواصل التحضير لمسلسلها الجديد

وفي سياق آخر تواصل ياسمين صبري التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم «دنيا»، حيث انتشرت الكثير من الشائعات التي تفيد بتوقف المسلسل وعدم مشاركتها في السباق الرمضاني القادم، ولكن «صبري» نفت ذلك خلال لقائها في برنامج «MBC trending»، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأنها تتابع التحضيرات الخاصة بالمسلسل.

صبري عن أزمة شيرين: «ليه عاملين نفسنا حكام»

وعن سؤالها خلال اللقاء عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها وعودتها مرة أخرى للغناء، ولكن بلوك «حليقة الرأس»، قالت «صبري»: «ليه أحكي؟ دي حياة شيرين الخاصة، ليه احنا عاملين نفسنا حكام يعني، كل واحد بيحط نفسه بس من بره إنه حكم، ما كل واحد يشوف حياته، شيرين حبيبتنا وفي قلبنا، وصوت جميل وصوت مصر، وهي عارفة احنا قد إيه بنحبها».

ياسمين صبري تظهر بالحجاب في السعودية

وكانت ياسمين قد تصدرت التريند الأيام الماضية بعد ظهورها بالحجاب خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت في مطار جدة، وهي مرتدية الحجاب، وكان في استقبالها مجموعة من مسؤولي المهرجان، الذين حرصوا على الترحيب بها في المملكة العربية السعودية، ثم استقلت السيارة المخصصة لها واتجهت إلى فندق إقامتها.