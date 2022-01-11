ياسمين صبري: «دخلت مدارس حكومية.. وكنت عارفة إن هيبقى عندي أحلى شنط»

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها في حلقة حوارية من برنامج «سبيس»، الذي أطلقه الكاتب تامر عبده أمين، عبر موقع «تويتر».

ياسمين صبري تكشف تفاصيل حياتها الشخصية

وتحدثت ياسمين صبري خلال الحوار عن تفاصيل حياتها الشخصية، كما قدمت عددا من النصائح الخاصة بتنمية الذات إلى متابعيها، قائلة: «أنا كنت عايشة في إسكندرية في أسرة متوسطة، ومصروفي كان قليلا جدا ولو خلص مع نفسي، وكنت عايشة في بيت جدي وجدتي، وفي مرحلة من حياتي كنت في مدرسة حكومية».

ياسمين صبري والسباحة

وعن ممارستها الرياضة، أوضحت أنها كانت تمارس السباحة، وكانت تذهب مشيا إلى التمرين يوميا، مضيفة: «وأنا ماشية كنت بتخيل إني هيبقى عندي أحلى حاجة في الدنيا، كنت بتخيل حاجة هتحصلي في الحقيقة، وأن هيبقى عندي أحلى جزم وشنط وبيت وعربية، وكل حاجة أحلى، ومكنش فيه أي حاجة تدل إني هحقق ده، بس كنت بشعر أني أستحق وكنت بحب نفسي».

وتابعت صبري: «مكنتش أعرف إن ده جزء من قانون الجذب، بعد شوية حققت جزء من أحلامي، وبعده جزء، وكل شوية أحلامي بتكبر».

وذكرت أن الإنسان مخير ويمتلك اختيارات كثيرة، وعليه أن يطلب أفضل ما يريده من الله، قائلة: «الإنسان هو اللي بيصنع مصيره والعالم والواقع اللي عايش فيه، وعشان كده إحنا بنتحاسب في الآخرة، إحنا مخيرين، الإنسان كل يوم بيبقى عنده اختيارات، والكون عبارة عن مينيو كبير، اختار، ولما تطلب من ربنا اطلب أحسن حاجة، وهتاخد أحسن حاجة، وكرم ربنا لا ينتهي، مفيش حنفية ويتقالك كفاية كده، أنا لا أؤمن بموضوع 24 قيراط، وإن ليك عدد معين، أنت لو عايز الدنيا هتاخدها».