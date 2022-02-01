أبرز مقررات السلع التموينية في شهر فبراير.. ماذا تغير في الشهر الجديد؟

تيسيرا على المواطنين ومساعدة الأسر المختلفة، تبدأ وزارة التموين، اليوم، في صرف السلع التموينية المدعمة لكل الحاملين لبطاقات التموين، حيث يصرفون اليوم مقررات شهر فبراير من كل منافذ صرف السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز مقررات السلع التموينية وماذا تغير خلال الشهر الجاري.

السلع التموينية في شهر فبراير

وسيشهد هذا الشهر وفق بيان وزارة التموين، انخفاضاً في عدد من السلع لتصبح 26 سلعة، بدلا من 28 سلعة، بعد حذف سلعتي الدقيق بنوعيها الورقي، والعبوة البلاستيكية.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022

1. يصل سعر السكر المعبأ 1 كجم إلى 10.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 11 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 7.50 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 24 جنيهًا.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه «تتراباك» 250 جم 5.90 جنيه.

9. ويصل سعر جبنه «تتراباك» 500 جم إلى نحو 10.90 جنيه.

10. ويبلغ سعر مسحوق أوتوماتيك 1 كجم نحو 17.50 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17 جنيهًا.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 9 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.50 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. «كيس ملح» جنيه واحد.

22. «بار حلاوة طحينية» بجنيهين.

23. «ظرف طحينة» بيضاء بجنيهين.

24. «كيس سائل غسيل أواني بجنيهين.

25. بسكويت «تومور» بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

26. «ويفر يويوز فانيليا» سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

27. «ويفر يويوز شيكولاتة» سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

28. ويصل سعر «ويفر بوو فانيليا» 3 جنيهات.

وذكرت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في حديثها لـ«الوطن»، أن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022، ستكون نفس أسعار شهر يناير المنقضي.