«التموين»: اكتمال صرف المقررات التموينية لشهر يناير 2022 بنسبة 100%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اكتمال صرف السلع التموينية لشهر يناير 2022، بوصول النسبة اليوم، إلى 100% من إجمالي المواطنين المستحقين للصرف، والبالغ عدد 64 مليون مواطن، مستحقين للدعم من السلع التي توفرها الحكومة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

وأكدت الوزارة أنه بوصول نسبة صرف السلع إلى 100% تكون جميع البطاقات التموينية المقيدة على منظومة الدعم، صرفت الحصص التموينية المخصصة لها، إذ يبلغ عدد هذه البطاقات، ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية.

فيما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا لضخ مزيد من السلع بمنافذ صرف التموين، تمهيدا لبدء صرف تموين شهر فبراير 2022، الذي يتزامن موعد الصرف فيه يوم الثلاثاء 1 فبراير، حتى الاثنين 28 من الشهر ذاته، إذ تفتح منافذ صرف السلع التموينية أبوابها أمام المواطنين، يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، طوال أيام الأسبوع، دون الحصول على عطلة أسبوعية، من أجل توفير وإتاحة عملية صرف السلع يوميا للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين الذكية.

صرف التموين من محافظة صدور البطاقة التموينية فقط

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملية صرف السلع من المنافذ التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية فقط، إذ يمنع صرف السلع من أي محافظة أخرى غير المحافظة الصادر منها البطاقة التموينية، كما يمنع أيضًا صرف الخبز المدعم من أي مخبز بلدي غير تابع لمحافظة صدور البطاقة.

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، بشرط محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي للمواطن المتقدم على طلب نقل بطاقته، إذ تشترط مكاتب التموين، أن يكون عنوان محل الإقامة، بالمحافظة ذاتها الراغب المواطن في نقل بطاقة التموين إليها.