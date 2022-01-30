صرف استعاضات شهر فبراير المقبل لمنافذ ‏السلع التموينية

أكّد رئيسا شركتي الجملة العامة والمصرية، أنَّ المخازن التابعة لهما ‏والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن، صرفت الاستعاضة الأولى لشهر ‏فبراير المقبل.

مخزون ‏استراتيجي من السلع يصل إلى 3 أشهر

وحسب بيان صادر اليوم، تحتوي المخازن على مخزون ‏استراتيجي من السلع يصل الى أكثر من 3 أشهر بناءا على توجيهات ‏عللي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي سلع ذات جودة عالية، ويتمّ مراقبتها من ‏مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى.

بدوره، قال أحمد ‏كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إنَّ الوزارة توفر شهريًا 26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والزيت بنوعيه (العبوة زنة لتر والعبوة زنة 800 ملي)، ‏مؤكّداً أنَّ شركتي الجملة يضخا يوميا بمنافذ الصرف 4 آلاف طن سكر ‏و3 آلاف طن زيت وألف طن أرز وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع ‏الأخرى.

ضخ 9 آلاف طن سكر و‏زيت وأرز ومكرونة

وأكّد أنَّ وزير التموين شدد على ‏رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها تحسباً للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار، مكلفًا مديري المديريات بالمحافظات بمتابعة صرف السلع التموينية ‏بمنافذ الصرف للتأكّد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة للمواطن.‏