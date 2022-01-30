صرف استعاضات شهر فبراير المقبل لمنافذ السلع التموينية
كتب:
الوطن
11:43 ص | الأحد 30 يناير 2022
وزير التموين
أكّد رئيسا شركتي الجملة العامة والمصرية، أنَّ المخازن التابعة لهما والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن، صرفت الاستعاضة الأولى لشهر فبراير المقبل.
مخزون استراتيجي من السلع يصل إلى 3 أشهر
وحسب بيان صادر اليوم، تحتوي المخازن على مخزون استراتيجي من السلع يصل الى أكثر من 3 أشهر بناءا على توجيهات عللي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهي سلع ذات جودة عالية، ويتمّ مراقبتها من مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى.
بدوره، قال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إنَّ الوزارة توفر شهريًا 26 سلعة للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والزيت بنوعيه (العبوة زنة لتر والعبوة زنة 800 ملي)، مؤكّداً أنَّ شركتي الجملة يضخا يوميا بمنافذ الصرف 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت وألف طن أرز وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى.
ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت وأرز ومكرونة
وأكّد أنَّ وزير التموين شدد على رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بها تحسباً للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار، مكلفًا مديري المديريات بالمحافظات بمتابعة صرف السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكّد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومتابعة جودة السلع المعروضة للمواطن.