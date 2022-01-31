«القباج»: برنامج «وعي» بمعرض الكتاب يساهم في توعية وتنشئة الأطفال

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي، وموضوع الثقافة يشغل بال المسؤولين في الدولة المصرية، وتعمل على تثقيف الأطفال ورفع الوعي لديهم، وخلال السنوات الماضية، سعت الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي، لكن هذا ليس كفاية لذلك أطلقت الوزارة برنامج «وعي» في معرض الكتاب، الذي يساهم في توعية وتنشئة الأطفال من خلال قراءة كتب، وممارسة الأنشطة التي تساهم في تعليمهم، وكلها خالية من الوعظ، لكنها تعليم غير مباشر، إضافة إلى التوعية الأسرية لأسرة الطفل.

الأطفال معجبون بأنشطة المعرض

أضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم، أن هناك متطوعين من الجمعيات الأهلية ينظمون الحضور و«الأطفال بيكونوا مش عايزين يمشوا من المعرض، هناك رد فعل إيجابي من الأسر»، لافتة إلى أن هناك تدريبات مكثفة على التربية الإيجابية والأسرية، لمن يرغب في ذلك، مشددًة على أنهم سعداء بالمساهمة في تشكيل وعي الأطفال، لترسيخ القيم المهمة مثل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والفرق بين التعامل مع الأولاد والبنات.

اتفاقية مع وزارة الثقافة

تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنهم وقعوا اتفاقية مع وزارة الثقافة، لصياغة المواد في شكل معين، ثم عرضها في بعض القرى، وهي تحمل نفس الرسائل لإسعاد الناس، والأطفال يشعرون أنهم وسط جماعة، لأن الحياة أصبحت أكثر فردية، وبتكرار الأنشطة تتغير سلوكيات الأطفال، ومن يتغير سلوكه يحصل على لعبة هدية.

يذكر أن وزارة التضامن، تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، بجناح خاص بها، وبعض الأكشاك التي تقدم خدمات للأسرة المصرية، واستشارات وخدمات ترفيهية للطفل، إضافة إلى خدمات برنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث تستعرض أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وتنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل.