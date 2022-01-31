فعاليات معرض الكتاب اليوم.. لقاء جماهيري للرقابة الإدارية وحوار مفتوح لأبو الغيط

من المنتظر أن يكون اليوم الاثنين، حافلا بالندوات والجلسات الحوارية، ضمن فعاليات اليوم الخامس من النسخة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

التضامن تفتتح جناح أنشطتها بالمعرض

تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم الإثنين، في افتتاح جناح أنشطة وزارة التضامن بالمعرض وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمالا لحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

الرقابة الإدارية تستعرض استراتيجية الدولة لمنع الفساد في لقاء جماهيري

يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه أيضا هيئة الرقابة الإدارية أول لقاء جماهيري لها مع رواد وجمهور معرض الكتاب، حيث تنظم في جناحها حوارا موسعا عن استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه، في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة، في ظل نهج هيئة الرقابة الإدارية بضرورة المشاركة المجتمعية لمنع انتشار الفساد ومكافحته، والعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية.

ويدير الندوة ممثلون عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سيتم التعريف بدور الأكاديمية خلال النقاش المفتوح، كونه أحد مقومات بناء الشخصية المصرية في إطار رؤية 2030.

وتهدف هيئة الرقابة الإدارية بحسب بيان لها صدر مساء الأحد عنها، إلى أن يكون الحوار المفتوح تنفيذا لتأكيدات الدولة بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الاستراتيجية لمكافحة الفساد بمشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني

الأمين العام لجامعة الدول العربية في حوار مفتوح اليوم

وسيكون زوار معرض الكتاب أيضا اليوم على موعد مع لقاء مفتوح بطله السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلا عن جلسة بعنوان الفن التشكيلي وسؤال الهوية بحضور حلمي التوني ودكتور أشرف رضا.