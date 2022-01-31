مكافحة التطرف بتحليل جرائم استهداف دور العبادة.. جديد الأزهر في معرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لزواره كتاب «جرائم استهداف دور العبادة - دراسة تحليلية لأبرز الجرائم خلال الفترة من 2015م إلى 2019م»، من إصدارات مركز الأزهر لمكافحة التطرف.

قدسية دور العبادة

يشير الكتاب، إلى أن دور العبادة تحتل قدسية ومكانة كبيرة في قلوب أصحاب الأديان جميعًا، فهي مهوى الأفئدة وملاذ الأرواح، وفيها يجد أتباع الأديان الراحة من عناء الحياة ومشقة السعي؛ لذا اجتمعت كلمة العقلاء في العالم قديمًا وحديثًا على وجوب احترامها وصيانتها وحمايتها، وقد خص الإسلام دور العبادة -إسلامية كانت أم مسيحية أم يهودية - أم غير ذلك بالرعاية التامة، وجعل حمايتها حقًا ثابتًا وواجبًا شرعيًا على كل مسلم ومسلمة استنادًا لحرية الاعتقاد.

وأضاف مركز الأزهر، في كتابه أن حماية دور العبادة تعتبر جزءًا أصيلًا من الحفاظ على الهوية الإنسانية والوطنية والدينية والثقافية للمجتمعات كافة، وبالتالي ينبغي على الجميع أن يتصدى لكل محاولات الإساءة أو الاعتداء عليها؛ لمساس ذلك بأصول الإنسان ومقدساته.

ويلفت الأزهر، من خلال كتابه، إلى أن المعتدين على حرمات دور العبادة لا يخرجون عن صنفين من البشر، الأول: صنف ارتدى عباءة الإسلام وحكم على غيره بالكفر والردة، وراح يستهدف كل الناس في مأمنهم ومنامهم ومنازلهم، وهؤلاء هم الإرهابيون الذين تستروا بالدين وتذرعوا بالشرائع وتجرأوا على خالقهم ولم يسلم من شرورهم أحد.

والصنف الآخر: فهو الكاره لغيره بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة، فلا يعترف بتعايش ولا يؤمن بتكامل، ويؤذي غيره من الجنسيات الأخرى أيا كانت ديانته، وهؤلاء يمثلهم، فيما يرى المركز، حركات اليمين المتطرف في دول الغرب التي تتعصب لهويتها العرقية والدينية والثقافية.

توصيات للحد من استهداف أماكن العبادة

قدم مركز الأزهر، خلال الكتاب عددًا من التوصيات للحد من جرائم استهداف دور العبادة، مستندًا في إصداره لتلك التوصيات إلى ما توصل إليه من أسباب كامنة وراء انتشار تلك الظاهرة وبعد معرفته لدوافع منفذيها، من أبرز تلك التوصيات:

1- استمرار اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي تحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.

2- ضرورة مكافحة كافة أشكال ممارسات اليمين المتطرف بكل قوة.

3- اعتبار الاعتداء على دور العبادة جريمة إرهابية وتغليظ عقوبتها.

4- إدانة مروجي خطاب الكراهية ضد جميع الأديان في جميع أنحاء العالم.

5- تطبيق خطة عمل حماية المواقع الدينية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في 2019م.

6- إعداد مناهج تعليمية وإطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالآخر ونبذ العنف والتشجيع على التآلف والتآخي.

الكتاب من 4 فصول

ويشتمل كتاب «جرائم استهداف دور العبادة» على أربعة فصول، الأول: «أهمية دور العبادة»، الثاني: «التنظيمات والحركات الإرهابية»، ويأتي الفصل الثالث تحت عنوان «اليمين المتطرف واستهداف دور العبادة»، بينما يحلل الفصل الرابع ردود الفعل الدولية والمحلية، مبرزًا ردود أفعال "الأزهر الشريف" ومرصده على الاعتداءات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل: قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.