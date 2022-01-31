لقاء مع «القباج» وابنة يحيى حقي..تعرف على أبرز أنشطة معرض الكتاب اليوم

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 53، اليوم، الإثنين، 31 يناير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض، والتي تستمر حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

جدول فعّاليات أنشطة معرض الكتاب اليوم

ومن أبرز فعّاليات معرض الكتاب، اليوم، ندوة في القاعة الرئيسية بعنوان «إبداعات يحيى حقي»، بحضور ابنته «نهى»، يديرها الدكتور صلاح معاطي في الثانية عشر ظهرا، تليها ندوة «الفن التشكيلي وسؤال الهوية»، مع حلمي التوني والدكتور أشرف رضا، في تمام الساعة الـ 4 عصرا، ويعقبها اللقاء الفكري مع الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وتستضيف قاعة ضيف الشرف ندوة بعنوان «الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية- منظمة المرأة العربية»، في تمام الساعة 12 ظهرا، فضلا عن مناقشة كتاب العلاقات الثقافية المشتركة بين اليونان ومصر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وزيرة التضامن تفتتح أنشطة الوزارة في معرض الكتاب

وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمالًا لحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم الوزيرة «نيفين القباج»، بافتتاح أنشطة الوزارة في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا أمام قاعة 1 بالمعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يُذكر أنّ الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتستمر فعالياتها حتى 7 فبراير 2022.

وتشهد الدورة الحالية إقبالا جماهيريا كثيفا، حيث أعلنت اللجنة العليا للمعرض وصول عدد الزائرين يوم الجمعة الماضي إلى 127 ألف زائر .