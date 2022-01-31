علي عوف: الإعفاءات الضريبية منعت تحريك سعر الأدوية 14%

قال الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرف التجارية، إن ضريبة القيمة المضافة مستردة، أي تضاف إلى سعر التكلفة وسعر المنتج النهائي وتورد إلى خزانة الدولة، لكن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي، موضحًا: «فرض ضريبة على المنتج النهائي كان سيستلزم تحريك الأدوية بنسبة 14% وبالتالي تمّ رفض هذا الأمر تماما وأعفي الدواء من ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف «عوف» في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض على قناة DMC: «صناعة الأدوية يجب أن تكون جاهزة للموجة الخامسة من كورونا في حال حدوثها، وكنا سنواجه مشكلة كبيرة في هذا الأمر لأن التكلفة زادت بشكل غير معقول، مثل تكاليف الشحن والمواد الخام ارتفع ثمنها أضعافا، وبالتالي فإن إعفاء مدخلات الصناعة ضريبيا سيساعدها على توفير الأدوية».

ستحد من ارتفاع الأسعار

وتابع رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرف التجارية، أن الإعفاءات الضريبية ستحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما، موضحًا أن الإعفاءات تستهدف حماية الصناعة الوطنية: «لم نعاني من أي عجز أثناء التعامل مع موجات كورونا الأربعة لأن المصانع تعمل بكفاءة عالية وأتاحت الدواء بكميات كبيرة، لكن معظم مدخلات الصناعة التي نستوردها من الهند والصين ارتفعت أسعارها».

الإعفاءات صائبة وتوقيتها رائع

وأكد علي عوف، أن الإعفاءات الضريبية صائبة وصدرت في توقيت أكثر من رائع، لافتًا إلى أن القرار يستهدف أكياس الدم ومستلزمات الغسيل الكلوي والحضانات وكل ما يتصل بصحة المواطن المصري.