تفاصيل إشعال مواطن إيطالي النار في نفسه.. «حالته خطيرة»

شهدت بلدة إتشي بمقاطعة كوزنسا الإيطالية، حادثا مروعا، حيث أضرم مواطن إيطالي النار في نفسه أمام ثكنة للشرطة في البلدة، الأمر الذي أدّى إلى احتراق نحو 70% من جسده.

نقل الضحية للمستشفى

وتبين أن الرجل الضحية يبلغ من العمر 33 عاماً ويعمل مدرسا، وعقب الحادث تم نقله إلى مستشفى أنونزياتا في كوزنسا لتلقي العلاج اللازم، فيما صرّحت إدارة المستشفى أنّ حالة المواطن خطيرة للغاية.

التحقيق في سبب الحادث

وتعكف الشرطة الإيطالية حالياً على التحقيق في دوافع الرجل لارتكاب الواقعة في حق نفسه، فيما أكدت الشرطة في البلدة أنه ليس لدى الضحية سجل إجرامي سابق ولا ينتمي إلى جماعات متطرفة.

حادث مشابه

يذكر أنّ تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها إيطاليا، إذ أقدم رجل فقد عمله وخشى ألا يستطيع إعالة أسرته، على سكب الكحول على نفسه وإضرام النار في جسده أمام القصر الرئاسي في إيطاليا منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب التحريات التي باشرتها الشرطة الإيطالية حينها، فإن الضحية يحمل الجنسية الرومانية، وقد أدّى إضرام النار في نفسه إلى إصابته بحروق في ساقيه وجذعه، إلاّ أنّ حالته مستقرة وليس هناك ما يهدد حياته.

إصابة أحد أفراد الشرطة

ويشار إلى أنّه أثناء محاولة أحد أفراد الشرطة إنقاذ الضحية وإخماد النيران التي أشعلها في جسده، أصيب بحروق في يده الذي وقع أمام «القصر» مقر إقامة ومكتب للرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، أقدم مواطن مغربي على إشعال النار في نفسه في محاولة منه لإنهاء حياته، حيث وقعت تفاصيل الحادث داخل محطة بنزين بمدينة تْشيزينا، جنوب إيطاليا، ووفقاً لما ذكرته الشرطة الإيطالية، فإن الضحية مهاجر مغربي أربعيني، وذهب إلى محطة الوقود وبدلاً من تزويد سيارته بالوقود قام بسكبه على نفسه وأضرم النيران.