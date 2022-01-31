سفير مصر بالكاميرون: خروج عينات مزورة لإقصاء لاعبين بعينهم أمر مستبعد

قال السفير مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، إن اللجنة التي تقوم بعمل مسحات «PCR» للاعبي المنتخب المصري الوطني محايدة، وليست من المنطقة الإفريقية بالكامل، وهي من دولة الإمارات، وتخرج النتيجة بشكل وقتي وعلني، مؤكدًا أن فكرة التلاعب بالعينات أو خروج عينات مزورة لمحاولة إقصاء لاعبين بعينهم مستبعدة.

وأضاف المليجي، خلال مداخلة في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN»، أنه اعتبارًا من المباراة الماضية توقف عن زيارة المنتخب تمامًا، إذ يتخوف من أن يكون حاملًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وهو لا يدري.

اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

وأضاف «المليجي»، أنه يتم اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ولاعبي المنتخب الوطني ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية، ومُصرين على بذل أقصى جهد للعودة بالكأس لإسعاد الـ 100 مليون مصري الذين ينتظروهم، معربًا عن يقينه بأن لاعبي المنتخب قادرين على أي مواجهة بما فيها مباراة الكاميرون المقبلة، وسوف يتم بذل كل الجهد لتأمين أنشطة المنتخب.

المنتخب المصري أصبح يرتقي للصفوف العالمية بمستوى مشرف جدًا

وأكد أن المنتخب المصري حقق فوزا مستحقا، أمس، على نظيره المغربي، وكانت المباراة ملحمة جميلة للمنتخب والجمهور معًا، مشيدًا بالأداء والانسجام بين أفراد الفريق.

وأوضح سفير مصر لدى الكاميرون، أن المنتخب المصري أصبح يرتقي للصفوف العالمية بمستوى مشرف جدًا وترابط بين اللاعبين وأعضاء البعثة الفنية في غاية السعادة بفوز وأداء المنتخب، مؤكدا أنه كان بصحبة سفير المغرب لدى الكاميرون لمتابعة المباراة، أمس، الذي استاء مما حدث ومن استفزاز لاعبين المغرب للمنتخب المصري، ومن العنف الموجود من بعض لاعبي المغرب.

تواصل مع الداخلية الكاميرونية اليوم لتشديد الناحية الأمنية على المنتخب

وأشار إلى أن المنتخب المصري سليم ولم يحدث سوى شجار خفيف، ويجب التركيز على المباراة القادمة مع الكاميرون متمنيًا أن تمر بخير وسلام.

وأوضح أنه تواصل مع وزارة الداخلية الكاميرونية اليوم لتشديد الناحية الأمنية على المنتخب الوطني وعلى الجمهور خلال مباراة مصر والكاميرون، وسوف يلتقي وزير الداخلية غدًا بناءً على طلب منه؛ لإعادة تأكيد هذه النقاط الحساسة، معقبًا: «أي اشتعال خفيف يؤدي إلى ما يحمد عقباه، فالجمهور الكاميروني لديه عقيده أن البطولة حال انعقادها ببلده لا بد أن يحصل على البطولة، ويرفض تمامًا الهزيمة».