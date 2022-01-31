عبدالمنعم السيد: الإعفاءات الضريبية تقلل من حدة الموجة التضخمية في مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الإعفاءات الضريبية تستهدف تقليل الأعباء على المواطنين وبخاصة أن معظم السلع التي يتناولها القانون في التخفيضات الضريبية تمس المواطن المصري، مشيرًا إلى أنّ العالم كله يواجه موجة تضخمية من زيادة الأسعار بدأت منذ 5 شهور.

وأضاف «السيد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض على قناة DMC: «عندما يكون هناك موجة تضخمية أو موجة في زيادة الأسعار تبدأ الدول في اتخاذ مجموعة من الإجراءات، قد تكون عن طريق البنك المركزي ويطلق عليها السياسات النقدية، أو سياسات مالية واقتصادية تتخذها وزارة المالية أو الحكومة لتقليل حدة هذا التضخم».

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الكثير من السلع تم إعفاؤها من ضريبة الإعفاءات الضريبية مثل البذور والشتلات والخضراوات والفواكه طالما لم يطرأ عليها أي عملية تصنيعية واللقاحات والأدوية والأمصال والسلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات بشرط استخدامها خلال سنة، ويمكن مد هذه الفترة الزمنية إلى سنة أخرى في حال عدم التشغيل خلال 12 شهرا بسبب ظرف طارئ.

سلع المدن الحرة

وأكد عبدالمنعم السيد، أن أي سلع سواء كانت في المنشآت الاقتصادية أو المدن الحرة يتم تصديرها ستكون معافاة من القيمة المضافة، بالإضافة إلى السلع والخدمات الواردة إليها، حيث ستكون عملية التصنيع معافاة من الإضافة، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على المناطق الاقتصادية المصرية.

الموجة التضخمية بدأت منذ شهر

وأشار، إلى أن الموجة التضخمية بدأت منذ أكثر من شهر وبالتالي اتخذت الدولة المصرية خطوة للتعامل معها في عدد كبير من السلع التي تباع في السوق المصري، حتى يقل سعر الزيادة في الأسعار عن السعر العالمي.