حمو بيكا: نادم على غنائي كلمات خارجة.. وعرض عليا جنسية أخرى ورفضت

قال مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، إن اسمه الحقيقي محمد محمود، أما سبب شهرته بـ«حمو بيكا»، فيرجع إلى أن أي شخص اسمه محمد، يكون دلعه الخاص «حمو»، بينما «بيكا» اسم شهرته وسط الجمهور، موضحًا أنه لا يوجد لديه أي مانع من تغيير اسمه لـ«محمد» أو «خليل» أو أي اسم، بناء على طلب نقابة المهن الموسيقية، «كفاية صورتي، الناس كده كده تعرفني من الصورة، حتى لو غيرت اسمي».

المهن الموسيقية لا تريد الاعتراف بما نقدمه من فن

أضاف «بيكا»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية انجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، أن نقابة المهن الموسيقية، لا تريد الاعتراف بما نقدمه من فن، ولا يعترفون بمهنتنا، «كل شوية يقومون بقرارات جديدة ضد مطربي المهرجانات الشعبية»، لكن في الوقت ذاته، أعرب عن ندمه على الأغاني الشعبية التي قام بغنائها، التي حملت كلمات خارجة، «بس أنا في نفس الوقت بقدم فن ويسمعني ملايين الناس».

لن يسامح أحد قطع عيشه حتى يوم الدين

تابع: «أنا كنت على باب الله، مكنتش أعرف يعني إيه فيس بوك أو تويتر أو يوتيوب أو غيره من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أنا بقالي 10 سنوات بغني، وعملت أكتر من 1500 تراك، ربنا كبير»، مؤكدًا أنه لن يسامح أحد حتى يوم الدين تسبب في قطع عيشه، موضحًا أن ما يقوم به هاني شاكر من تعنت واضح مع مطربي المهرجانات الشعبية، أغضب جمهوره على مستوى العالم العربي، بل عُرض عليه التجنس بجنسية عربية من أجل الغناء بها، لكنه رفض.