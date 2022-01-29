أكرم حسني يكشف تفاصيل الخلاف مع حمو بيكا: «سرقة وقضية»

كشف الفنان أكرم حسني عن الحلم الذي لم يحققه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يحلم بأن يقدم أدوارا غير كوميدية «ألعب دور جد من أول الدور لآخره، وشخصية يكون لها بعد إنساني، وأفلام برا الكوميديا وده حلم عندي وإن شاء الله هعمله».

وأوضح حسني، خلال لقائه مع المذيعة أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن أول أعماله الفنية هو مسلسل «ريح المدام» الذي قدمه عام 2017 أما برنامج سيد أبوحفيظة وغيره لا يتعبر من الأعمال الفنية «أنا لسه ببدأ وبقول يا هادي وعندي أحلام كتير في الشغل وبدعي إن الخطوات اللي أخدتها بنسبة كبيرة مرضية ليا يعني مفيش حاجة كنت داخلها ومحضر لها وبازل فيها مجهود وربنا أداني أقل من المتوقع ودايما ربنا يديني أكتر مما أتوقع والحاجات المختلف عليها أنا مبسمهاش فشل بقول إني جربت ومتوفقتش واتعلمت فأنا مفشلتش أنا نجحت إني أتعلم من غلطي»، لافتًا إلى أن عدم التحضير الكافي لمسلسل «رجالة البيت» كان خطأ ولن يتكرر.

دعوة قضائية على حمو بيكا

وكشف أكرم حسني تفاصيل خلافه مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا وأنه رفع دعوة قضائية على حمو بيكا لسرقة أغنية «بالباقي لبان»، وتواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لإثبات الحالة وأنه ترك الموضوع للقضاء، مؤكدًا أنه ليس ضد حمو بيكا «أنا مش ضد حمو بيكا ومش ضد أي حد من مطربي المهرجانات طول ما هو بيقدم نوعية فن ممكن يبقى مختلف عننا بس ملتزم بآداب المهنة إني مقولش لفظ خارج لأن ابني وبنتي هيسمعوه»، مؤكدًا أنه يستمع لأغاني المهرجانات ويحبها.