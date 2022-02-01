المستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة السكنية لسنة 2022

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة السكنية بالمدن الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، المستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة السكنية بالمدن الجديدة.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية الوحدة السكنية

1.صورة محضر الاستلام.

2.صورة من بطاقة الرقم القومي.

3.أصل التوكيل + صورة.

4.صورة العقد المشهر والمسجل بالشهر العقاري.

5. آخر إيصال مياه.

شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي أو متوسط

1. ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر» حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل.

2. ألا يقل عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 18 عاما.

3. أن يكون مصري الجنسية حتى يتمكن من الحصول على وحدة.

4. أن يكون من أبناء المحافظة التي سيتم الطرح بها.

5. لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية.

طفرة عمرانية كبيرة تشهدها مصر

وشهدت مصر خلال الفترة الحالية طفرة عمرانية كبيرة، ممثلة في تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان العملاقة وعلى رأس تلك المشاريع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والجلالة.

بجانب مشاريع تطوير المدن الحالية وإعادة تخطيتها وفقا إلى أحدث المعايير، كما أن الدولة لم تنسَ المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، حيث إنها نفذت الكثير من المشاريع في هذا الملف.