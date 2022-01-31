وزيرة التضامن: تسريب الفتيات من التعليم في الإعدادية كبير

حذرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من استمرار الزيادة السكانية، التي تلتهم بدورها جهود التنمية التي تحدث في جميع القطاعات، موضحة في الوقت ذاته، أن تعليم المرأة وعملها، يحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن نسبة تسرب الفتيات من التعليم في المرحلة الإعدادية كبير، «الترغيب والترهيب، أحد وسائل الحد من الزيادة السكانية»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على قناة «المحور».

نعمل حاليا على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية

أضافت «القباج»، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل حاليا على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية، لزيادة السلع الغذائية للسيدات المرضعات، ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى، كما أن الوزارة، تعمل أيضا على تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة، مؤكدة أن 20% من المشردين في الشوارع، يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية.

جمعنا 84 شخصا من الشارع بين أطفال وكبار في يوم واحد

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «جمعنا 84 شخصا من الشارع، بين أطفال وكبار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وشعارنا هو أن الشارع ليس مأوى، الشارع لا يليق بأولادنا، وأيضا الشارع المصري عزيز علينا، وهو صورة مصر، ولا يجوز أن يتواجد فيه أطفال مشردون، وتم تخصيص الخط الساخن 16439 للإبلاغ عن الأطفال المشردين في الشوارع».