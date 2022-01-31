موعد ومكان تشييع جنازة شقيقة الفنانة سهير المرشدي

كشفت الفنانة سهير المرشدي عن موعد وصول جثمان شقيقتها الصحفية زينب منتصر من طوكيو إلى أرض الوطن، موضحة أن الجثمان سيصل صباح يوم الأربعاء 2 من فبراير المقبل، وأداء صلاة الجنازة سيكون في نفس اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد ومقام سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري، بالمقطم.

سهير المرشدي تكشف موعد ومكان جنازة شقيقتها

وأوضحت الفنانة سهير المرشدي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن شقيقتها الصحفية زينب منتصر سوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بمقابر التونسي بجوار مسجد بن عطا الله السكندري، عقب أداء صلاة الجنازة، بعد صلاة ظهر الأربعاء المقبل.

وفاة الصحفية زينب المرشدي

وتوفت الصحفية زينب منتصر المرشدي، منذ عدة أيام، خلال خضوعها لبرتوكول علاجها بإحدى المدن بجنوب اليابان، تبعد عن العاصمة طوكيو بما يقرب من 9 ساعات، وكانت الفنانة حنان مطاوع أعلنت وفاة خالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حنان مطاوع تنعى وفاة خالتها

حيث نشرت «مطاوع» العديد من الصور التي تجمعها بشقيقة والدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة: «رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى «ماما زيزي» زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم».

وقد واجهت أسرة الفقيدة زينب المرشدي، عدة مصاعب لانتقال الجثمان من اليابان لأرض الوطن، بسبب الإغلاق والحظر، ونجحت محاولات وزيرتي الثقافة والهجرة لمحاولة لنقل جثمان الفقيدة لأرض الوطن، فضلا عن دعم وزير الطيران كما صرحت الفنانة سهير المرشدي خلال البث المباشر لـ «الوطن».