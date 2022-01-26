الموت يفجع الفنانة حنان مطاوع: رحلت أغلى الناس

أعلنت الفنانة حنان مطاوع، وفاة خالتها زينب المرشدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرة عن حزنها لفقدها، نظرا لارتباطها الشديد بها، كما طالبت جمهورها بالدعاء لها.

حنان مطاوع تعلن وفاة خالتها

نشرت حنان مطاوع، العديد من الصور التي تجمعها بخالتها عبر «فيسبوك»، علقت عليها: «رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر، صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم».

حنان مطاوع تشارك في القاهرة كابول

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان الماضي 2021، من خلال مسلسل «القاهرة كابول» الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي.