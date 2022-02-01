مصرع شاب بجرح نافذ في البطن بمشاجرة ببني سويف

لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، إثر مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتكثف أجهزة الأمن بالمحافظة جهودها لضبط أطراف المشاجرة وكشف ملابساتها.

بلاغ بوقوع مشاجرة بشارع جسر البحر بمدينة بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، والذي وجَّه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

وفاة شاب بطعنة في البطن إثر مشاجرة ببني سويف

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شاب إثر تعرضه لطعنة في البطن، ما تسبب في إصابته بجرح نافذ في البطن، ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفى يدعى «ع . ف»، 41 عاما، مقيم منطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وضبط أطراف المشاجرة وكشف ملابساتها، حيث فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمكان الحادث، وجارٍ إخطار جهات التحقيق للمعاينة ومناظرة الجثة.

وكان مستشفى بني سويف التخصصي قد استقبل في ساعة متأخرة من مساء اليوم، شابا، يبلغ 41 عاما، مصابا بجرح نافذ في البطن، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى.