خبير أمن معلومات: احذروا من رسالة «احمي هاتفك من الفيروس»

قال المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني تعد قضية العام الحالي والتي تستهدف صغار السن، محذرًا من ظهور رسالة «احمي جهازك من الفيروس»، إذ أن هذه الرسالة ذاتها عبارة عن فيروس وبمجرد الموافقة عليها تكون سمحت للفيروس بدخول هاتفك، ويقوم الفيروس بحسب المكالمات الصوتية أو الصور أو الفيديوهات من الهاتف، وذلك خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة».

التجاهل أفضل طريقة للتعامل مع ظهور رسالة «احمي هاتفك من فيروس»

وأضاف «عبد المقصود»، أن التجاهل يُعد أفضل طريقة للتعامل مع ظهور رسالة «احمي هاتفك من فيروس»، إذ أن أي هاتف يظهر فيه إعلانات يعتبر اشتباه اختراق، موضحًا أن الآباء يمكنهم تنزيل تطبيقات إلكترونية لمعرفة من يخترق خصوصيات أبنائهم، عن طريق فتح مركز العائلة على الهاتف، وسيرشح لك تطبيقات تحمي هاتفك، «عند تحميل التطبيق سيقوم بعمل تغليف للسوفت وير ويوضح لك هل تم الاختراق، وهل يوجد فيروس متخصص لسحب الصور أم لا».

هجمة ممنهجة لاختراق المجتمع المصري

وأشار خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك هجمة ممنهجة لاختراق المجتمع المصري، وتوجيه الأدوات والبرامج الحديثة وأساليب تزيف وفبركة الصور والفيديوهات، لصغار السن في أعمار 12 و13 و15 سنة، الذين يسهل استدراجهم للجريمة، مناشدًا أي شخص يتم ابتزازه إلكترونيا أن يبلغ الجهات المختصة بسرعة لما لديها أدوات لسرعة الكشف الصور المزيفة وتتبع من يقوم بالابتزاز الإلكتروني، ومديريات الأمن في مختلف المحافظات قادرة على تتبع مرتكبي الجرائم.

الابتزاز الإلكتروني أشبه بحروب

وأوضح أن أسرع إجراءات قانونية في مصر، الإجراءات المتعلقة بمواجهة جرائم الإنترنت والمحكمة الاقتصادية، كما أن الابتزاز الإلكتروني أشبه بحروب، إذ يحمل الشباب أسلحة فتاكة للابتزاز عبر تركيب الصور غير الحقيقية لمساومة الضحية وتهديدها بها، وحتى لو كان هناك علاقة بين الولد والبنت يقوم المبتز بفبركة صورة أو فيديو عبر التقنيات الحديثة، وكل شخص له حساب على السوشيال يمكنه الدخول على الإعدادات والخصوصية للتحكم في خصوصيات كل شخص يخصه.